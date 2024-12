Juventus, Paganini: «I bianconeri devono trovare questo»

Il giornalista è intervenuto per parlare della situazione in casa bianconera tra pareggi e infortuni

Paolo Paganini, noto giornalista, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com di alcuni argomenti riguardanti il club bianconero: dall’operato di Thiago Motta ai tanti pareggi, passando poi per il problema infortuni.

JUVENTUS – «La Juve non sa più vincere, ma è anche vero che è l’unica squadra imbattuta. Ovviamente i problemi nascono un po’ da lontano, cioè dai tanti infortuni, innanzitutto Bremer e poi anche il fatto, secondo me, che Thiago Motta proprio per questa ragione ha dovuto spesso e volentieri cambiare formazione e adattare gli uomini. Adesso deve trovare un equilibrio. Il vero problema della Juventus resta il gol, i gol degli attaccanti, ma torniamo per quello che mi riguarda ad un vecchio discorso che ho fatto in tempi non sospetti: un club come la Juventus non può presentarsi ai nastri di partenza da protagonista in campionato o in Champions League con una punta di ruolo ed un altro, stiamo parlando di Milik, infortunato».