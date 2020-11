Cristiano Ronaldo supera ancora se stesso: quel dato non mente sull’avvio di stagione del fuoriclasse portoghese

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato le migliori 7 partenze stagionali di Cristiano Ronaldo. Nelle prime sei gare, in tutte le competizioni, emerge come questo sia l’avvio più importante per il fuoriclasse portoghese.

8 gol in 6 partite: eguagliato il primato del 2015/2016 al Real Madrid, così come le 7 reti del 2009/2010 e del 2013/2014. Un CR7 che continua a stupire e a polverizzare record personali.