Juventus, il problema di Allegri: il terzo posto in classifica

Il sorpasso dell’ultimo weekend, con il Milan che ha sconfitto di “corto muso” l’Empoli e la Juventus fermata dall’Atalanta all’Allianz Stadium, ha una sua importanza per le casse delle società e per l’accesso diretto alla Supercoppa. Arrivare terzi ha un peso e per Allegri lo ha di più perché significherebbe non migliorare quel che l’anno scorso aveva conquistato sul campo.

Adesso il mister bianconero avrà un problema in più, definibile come la non abitudine a occupare la terza posizione. In questo campionato, infatti, la Juve ha conquistato il secondo posto alla decima giornata e l’ha occupato con grande costanza fino a oggi, con l’eccezione del turno in cui aveva sorpassato l’Inter approfittando dei suoi impegni in Supercoppa. Juventus-Genoa e Verona-Milan offriranno subito una risposta alla nuova situazione.