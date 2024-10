Juventus, promessa tra Danilo e i bianconeri: il retroscena

Ci sono novità sul rapporto tra il difensore brasiliano e la Juventus dopo lo scarso minutaggio

Da titolare inamovibile con Massimiliano Allegri a semplice riserva con Thiago Motta. Lo status di Danilo alla Juventus è cambiato e lo stesso difensore brasiliano se n’è accorto fin da subito.

Le richieste del tecnico bianconero non sembrano sposarsi con le qualità dell’ex Real Madrid e questo ha inevitabilmente portato ad un cambiamento tra le parti, come riferisce anche Tuttosport nell’edizione odierna.

Danilo ha infatti voluto far togliere la clausola di rinnovo automatico dal suo contratto, un modo per cercare di accumulare maggior minutaggio rispetto a quello avuto nelle prime giornate.

La clausola infatti avrebbe portato Danilo a prolungare il proprio contratto dopo un numero di partite, situazione che non avrebbe fatto altro che complicare i piani della società sul suo futuro.

Per quanto riguarda il rinnovo infatti se ne riparlerà solo a fine stagione, ora quello che interessa a Danilo è sfruttare i momenti più importanti per tornare a scalare le gerarchie come un tempo.