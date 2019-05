L’ex attaccante della Fiorentina ha rivelato le richieste di Chiesa alla Juventus per un suo approdo in bianconero

Federico Chiesa pretende un ingaggio da top player per lasciare la Fiorentina. Questo è ciò che ha rivelato l’ex viola Roberto Prutto, intervistato da Radio Marte.

Ecco le richieste del classe ’97 ai bianconeri per lasciare Firenze:«Da quanto ne so, Chiesa ha chiesto 7 milioni a stagione alla Juventus per accettare di vestire la maglia bianconera».