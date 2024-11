Juventus, Rabiot chiama Pogba: «Vieni a Marsiglia»

I due ex centrocampisti della Juventus potrebbero incontrarsi in quel di Marsiglia: ecco l’invito

Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Lens. L’attuale giocatore del Marsiglia ha consigliato il connazionale Paul Pogba.

PAROLE – «Gli consiglierei di venire al Marsiglia. Paul è un giocatore di talento, se mostra tutte le sue capacità fisiche ed è in buona forma rimane un top player. Non gioca da un po’. È complicato tornare ad alti livelli. Sono venuto al Marsiglia perché credo in questo progetto, l’allenatore è un grande allenatore. Se ci fossero giocatori di talento come Pogba che volessero venire al Marsiglia, gli direi solo cose positive. Voglio giocare con i migliori giocatori».