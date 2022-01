Juventus, Ramsey rifiuta tutte le offerte: la cessione si complica

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: si complica la cessione di Ramsey. Il gallese ha rifiutato tutte le offerte

Con un Vlahovic in entrata, la Juve deve inevitabilmente chiudere per qualche cessione. Tra gli indiziati a lasciare Torino, ormai da mesi, c’è Aaron Ramsey, finito fuori dai progetti del club.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, il centrocampista gallese potrebbe restare in bianconero almeno fino a fine stagione. Rifiutati, infatti, gli interessi di Crystal Palace e Burnley, mentre il Newcastle non ha mai presentato una vera e propria offerta.

