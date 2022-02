Juventus, rinnovo De Sciglio: fissato l’incontro con l’agente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus e De Sciglio sono pronti a trattare il rinnovo di contratto

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve è al lavoro sui rinnovi dei giocatori che andranno in scadenza il prossimo 30 di giugno. Tra questi c’è anche Mattia De Sciglio.

Nei prossimi giorni, la società bianconera ha in programma un incontro con il procuratore del terzino. Per lui, che fin qui ha convinto l’ambiente con le prestazioni fornite in campo, probabile prolungamento fino al 2025.

