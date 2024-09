Juventus Roma, Thiago Motta: «Il pareggio è GIUSTO»

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato dopo il pareggio in casa contro la Roma a reti bianche

L’allenatore della Juventus Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 0-0 contro la Roma.

PAROLE – «Una partita equilibrata dove a tratti loro nel primo tempo sono stati meglio in campo creando superiorità a destra. Anche alla fine del secondo tempo, noi abbiamo provato di entrare nella loro metà campo. Penso il risultato sia giusto».

SUGLI ATTACCANTI – «Mi è piaciuta tutta la squadra. Sicuramente sulla precisione, ma non solo Dusan, si può migliorare. Siamo alla terza giornata, abbiamo affrontato una squadra con giocatori forti».

GIOCATO SOTTO RITMO – «Penso che sia merito della Roma che è una grande squadra. Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo mentre nel secondo abbiamo fatto un po’ meglio. Ci sono tante cose che possiamo migliorare per alzare il livello e affrontare squadra di alto livello».

SUI CAMBI – «Abbiamo tanti giocatori di qualità. Oggi abbiamo fatto a tratti per merito della Roma. Nel secondo tempo c’è stato il calo fisico di alcuni ma abbiamo tanti giocatori forti. Vediamo partita dopo partita chi si meriterà di giocare dall’inizio».

OBIETTIVO STAGIONE – «Giocare all’Empoli al massimo. Poi contro il PSV. La stagione è lunga, il percorso è bellissimo. Quando arriveremo nel mese importante vedremo. Oggi abbiamo un gruppo solido e di partita in partita andremo in campo per essere competitivi».