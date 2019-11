Juventus, possibile forfait di Ronaldo anche per il prossimo match di campionato contro il Sassuolo

Cristiano Ronaldo non è ancora al top e per questo motivo il portoghese potrebbe saltare anche la sfida di domenica contro il Sassuolo in programma alle 12:30.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti l’idea sarebbe quella di farlo riposare in vista dell’importante sfida di campionato contro la Lazio e anche della Supercoppa, sempre contro i biancocelesti, in programma il 22 dicembre.