Sono sempre di più le indiscrezioni che vedrebbero Ronaldo fuori dal podio del Pallone d’Oro

Secondo le indiscrezioni di Rfi, Radio France Internationale, Cristiano Ronaldo non sarà il prossimo vincitore del Pallone d’Oro. Anzi, il campione portoghese, non ci andrà nemmeno vicino il prossimo 3 dicembre, giorno della consegna del trofeo. Le anticipazioni, non ancora confermate da France Football, infatti vedono sul podio Modric, Varane e Mbappé in rigoroso ordine. Nel video di presentazione sono proprio loro 3 a prendersi maggiormente la scena.

Sembra, infatti, che a metà votazione – gli aventi diritto sono 173 giornalisti, uno per ogni paese affiliato alla Fifa – i numeri fossero così chiari da buttare giù dal podio Cr7, ma anche Leo Messi. Ronaldo solamente nel 2010 non arrivò tra i primi 3 e, se confermate queste voci, sarebbe un vero smacco per chi ha vinto la terza Champions di fila, competizione in cui ha segnato 15 gol la scorsa stagione. Cr7, però, non si abbatterà e metterà tutta la sua voglia di rivalsa nella nuova avventura juventina.