Juventus, Ronaldo scatta un selfie con l’invasore di campo – FOTO

Cristiano Ronaldo era certamente il giocatore più atteso della serata. Il suo ritorno a Old Trafford ha scatenato nei cuori dei tifosi dei Red Devils tante emozioni, su tutte la Champions League vinta contro i rivali del Chelsea nel 2008. Un amore mai dimenticato, per un talento coccolato e visto sbocciare, che poi ha fatto le fortune del Real Madrid per nove anni. Questa sera, i tifosi l’hanno visto cercare il gol in tutti i modi e dare il via all’azione dell’1-0 conclusa da Paulo Dybala. Ma a qualche nostalgico non è bastato osservarlo: un tifoso ha addirittura invaso il campo per correre da lui. Ronaldo ha come suo solito difeso il giovane dai bodyguard, e per di più ci si è anche scattato un selfie. Un bel segnale di distensione vista anche la pressione sul portoghese per lo scandalo del presunto stupro.