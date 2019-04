Juventus, Ronaldo sfida Quagliarella per la classifica marcatori

Archiviato lo scudetto, l’obiettivo di Ronaldo è diventare il capocannoniere della Serie A: Quagliarella&Co. avvisati

Dopo aver digerito l’eliminazione in Champions League contro l’Ajax, Cristiano Ronaldo si è goduto i (brevi) festeggiamenti per l’ottavo scudetto consecutivo della Juventus. Il campione portoghese non è per nulla sazio, e vuole concludere la stagione conquistando lo scettro di capocannoniere della Serie A.

Il gol contro i rivali dell’Inter vale la rete numero 20 in campionato. Non basta, tuttavia, per smuovere la classifica marcatori italiana. CR7 resta al 4° posto, mentre il podio è occupato da Fabio Quagliarella della Sampdoria, a quota 22 marcature, seguito da Duvan Zapata dell’Atalanta e Krzysztof Piątek del Milan. Sia il colombiano sia il polacco vantano 21 reti.