Juventus, Rouhi: «Vi rivelo cosa mi HA DETTO Thiago Motta»

Jonas Rouhi, terzino svedese della Juventus, ha trovato la gioia del debutto stagionale con la Prima Squadra

Una serata speciale quella vissuta da Jonas Rouhi, terzino della Juventus che ha debuttato in Serie A sotto la guida di Thiago Motta nel match vinto 3-0 contro il Verona. Ecco le sue parole a Footbollskanalenin.

DEBUTTO – «È stato incredibilmente bello che Thiago Motta mi abbia dato questa possibilità. Fare il mio debutto in Serie A è stato il mio obiettivo da quando sono arrivato. Spero di poter giocare più partite alla Juventus. Cosa mi ha detto il mister prima di scendere in campo? Era un normale discorso di calcio. Istruzioni. Non è che parlava del mio debutto, ha detto che sarei sceso in campo e avrei fatto bene. Mi ha trattato come un qualsiasi altro giocatore. Pensavo che quello che ha fatto fosse perfetto »

SOGNI – «Inutile dire che giocheremo in Champions League. Probabilmente per vincere la Champions League. Spero di poter giocare nei campionati più importanti. Premier League, Serie A, Liga. Spero di avere una grande carriera»