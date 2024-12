Juventus, Scanavino: «La nostra perdita è vicina a questa cifra»

L’ad della Juventus ha parlato della situazione economica e finanziaria della società piemontese

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto rilasciando un’ intervista a Radio Serie A. Queste sono le dichiarazioni del dirigente bianconero.

MEDIA E CALCIO – «Ci sono affinità, sono due mondi affascinanti dove l’aspetto della passione legata al prodotto è fondamentale. Ci sono competenze molto specifiche che richiedono un’organizzazione particolare».

BILANCIO JUVE – «Come abbiamo rappresentato in assemblea, la perdita è vicina ai 200 milioni, ma se la analizziamo, tra mancati ricavi Uefa e oneri straordinari legati alla gestione e alla coda degli avvenimenti di due anni fa, abbiamo perdite che superano i 150 milioni che non sono della gestione ordinaria. La perdita reale è da considerare intorno ai 70 milioni di euro, in recupero. La traiettoria è molto buona, ci sono anche delle imprevedibilità, ma la traiettoria è positiva. L’obiettivo è l’equilibrio tra sostenibilità e competitività, trovare il maggior numero di risorse da poter investire nella parte sportiva, principalmente nella prima squadra».