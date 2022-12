Juventus-Soulé, tra Cremonese e futuro: la Sampdoria ci prova

Soulé ha segnato il rigore contro lo Standard Liegi e si candida per un posto in squadra in vista della sfida contro la Cremonese, ma la Sampdoria è alla finestra

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Allegri punta tanto sull’argentino anche per la sua duttilità. Ma il futuro dopo la partita contro la Cremonese potrebbe essere in prestito. I blucerchiati lo sognano come rinforzo nel mercato invernale.