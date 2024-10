Juventus Stoccarda, Nubel: «Dobbiamo imporre il nostro gioco»

In conferenza stampa ha parlato il portiere dello Stoccarda in vista del match contro la Juventus

La Juventus è pronta a scendere in campo in Champions League con l’obiettivo di mettere a referto la terza vittoria in altrettante partite dopo quelle contro PSV in casa e con il Lipsia in trasferta.

Stavolta altra avversaria tedesca ovvero lo Stoccarda. In conferenza stampa è intervenuto Alexander Nubel, ex Schalke 04 e Bayern Monaco che si è soffermato sul club bianconero e su Vlahovic.

COSA FARE CONTRO QUESTA JUVE – «Dobbiamo imporre il nostro gioco, essere coraggiosi e dominanti. La Juve ha tanto possesso palla, dobbiamo cercare di interromperlo, pressare alto e imporre il nostro gioco nella loro metà campo. Non è facile segnare contro la Juve, dobbiamo posizionarci meglio in difesa rispetto a sabato».

VLAHOVIC – «È un bomber, ha grande tecnica di base, ritmo, sa calciare le punizioni, segna, lavora fisicamente, è un grande attaccante che vorrebbero avere tante squadre. Ho visto tante cose, niente di speciale su cui focalizzarmi, ma è un grande giocatore che fa tanti gol. Dobbiamo lavorare bene di difesa per fermarlo. Sono contento di giocare contro di lui».