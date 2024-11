Juventus, svolta sul futuro del difensore Danilo: firma vicina

Danilo potrebbe cambiare ben presto squadra. Ecco il possibile futuro del difensore della Juventus

Danilo, difensore della Juventus, è vicino a salutare il club bianconero dopo averlo rappresentato per diversi anni. A dare la notizia è Globo che rivela la sua prossima destinazione.

Si tratta del Vasco Da Gama che sarebbe in trattativa per provare ad ingaggiare il bianconero in modo da riportarlo in patria per la fine della carriera. D’altronde, essendo in scadenza, da gennaio Danilo potrebbe firmare un pre-contratto col Vasco.