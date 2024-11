Juventus, Thiago Motta sorprende tutti: le scelte del tecnico

Il tecnico della Juventus potrebbe prendere alcune decisioni a sorpresa nel big match contro il Milan

Thiago Motta, allenatore della Juventus, prepara il big match con il Milan a San Siro, in programma sabato 23 novembre 2024 alle ore 18:30, una gara che potrebbe valere tantissimo a livello mentale.

Secondo Giovanni Guardalà di Sky Sport, Weah potrebbe restare in panchina in modo da diventare un’arma pericoloso a gara in cors. Chi invece partirà dal primo minuto dovrebbe essere Mbangula oppure McKennie più avanzato insieme a Yildiz e Conceicao.