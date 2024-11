Juventus Torino, Vaciago: «Non è stata una battaglia»

Il commento del direttore di Tuttosport sul derby della Mole terminata 2-0 per i bianconeri all’Allianz Stadium

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato attraverso un suo articolo l’andamento del derby tra Juventus e Torino, terminato 2-0 in favore dei bianconeri grazie ai gol di Weah e Yildiz.

PARTITA – «No, non è stata una battaglia, non ne ha avuto il ritmo, l’agonismo e nemmeno la disperazione richiesta a chi ha perso sei delle ultime sette partite. E’ un Toro assai mansueto e la Juventus si adegua volentieri all’andamento pigro, controllando solamente la partita. Ma è una dittatura morbida, al Toro è vietato tirare in porta, per il resto la Juventus molla un paio di frustate non infierisce come potrebbe, visto il divario tecnico e caratteriale»

MOTTA – «Motta è, giustamente, soddisfatto. E’ dall’inizio della sua stagione che costruisce la sua un pezzo per volta, è metodico, non un frenetico e nella nona partita su quindici senza subire gol ci sono le fondamenta del suo progetto; nella solidità ormai granitica di Locatelli e nella consistente partita di Savona c’è la costruzione di una squadra rigenerando le teste prima delle gambe»