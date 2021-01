Novità nell’organigramma societario della Juventus. Arrivano Stefano Cerrato, Cesare Gabasio e Tiziana Zancan

Grandi novità in casa Juventus. Nel contesto della revisione del modello operativo e organizzativo, il club bianconero ha ufficializzato gli arrivi di Stefano Cerrato come Chief Financial Officer e Investor Relator, Cesare Gabasio quale General Counsel and Chief Legal Officer e Tiziana Zancan quale Chief People Officer.

