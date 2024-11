Juventus, Varriale: «Koopmeiners delude ancora»

Il giornalista ha commentato la partita di ieri tra Milan Juventus, terminata 0-0 in quel di San Siro

Uno zero a zero scialbo con poche emozioni quello tra Milan Juventus. A commentarlo su X è stato Enrico Varriale che ha menzionato le prove deludenti sia di Koopmeiners sponda bianconera sia dei rossoneri.

IL COMMENTO – «Finisce tra i fischi un bruttissimo #MilanJuve dominato dalla paura di perdere di 2 squadre imperfette che rischiano di non qualificarsi in Champions. Senza punte e con #Koopmeiners ancora deludente @juventusfc non tira mai in porta. Ancora peggio @acmilan involuto e senza idee».