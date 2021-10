Juventus Women, Caruso: «Vogliamo una notte incredibile col Chelsea»

Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, si racconta in esclusiva a JuventusNews24.com in avvicinamento al match di Champions col Chelsea

Arianna Caruso è gioiello e anima giovane della Juventus Women. La prima calciatrice a raggiungere le 100 presenze in bianconero, l’ultima a rinnovare il suo contratto, fino al 2024. A pochissimi giorni dalla super sfida in Champions League con il Chelsea all’Allianz Stadium, la centrocampista romana ha parlato ai microfoni di juventusnews24.com.

«La stiamo preparando, i giorni sono pochi perché noi pensiamo partita dopo partita. Abbiamo giocato col Napoli e ora abbiamo questi pochi allenamenti per essere pronte. A Yaya ho chiesto ma forse era meglio se non l’avessi fatto (ride ndr). So che sono una squadra forte ma daremo tutte noi stesse per cercare di fare risultato. I tifosi sono mancati tanto, ritrovarli all’Allianz sarà un’emozione incredibile. Speriamo sia una notte indimenticabile. Ringraziamo la società che ci permette di vivere questa serata nella nostra casa».

