Juventus, Zakaria: «Esordio perfetto, ma che frustrazione l’infortunio»

Il centrocampista della Juventus Zakaria ha parlo del suo primo periodo in bianconero

Denis Zakaria, centrocampista della Juventus, in una intervista a DAZN ha parlato del suo primo periodo in bianconero.

CONDIZIONI – «Sto bene, va molto meglio rispetto alla partita contro l’Empoli e ho lavorato parecchio per rimettermi in forma».

FRUSTRAZIONE – «Molto frustrante infortunarsi così presto perchè sono venuto qui per giocare e nessuno ama infortunarsi e a maggior ragione quando si arriva in un nuovo club».

JUVE-INTER – «Non c’è bisogno che mi si spieghi l’importanza. So che è una grande partita del calcio italiano, sappiamo che è importante per noi, per i nostri tifosi. Faremo di tutto per vincere».

GOL VERONA – «È stata una serata perfetta, senz’altro, quando fai anche goal lo è di sicuro. Sono venuto qui per mostrare ciò di cui sono capace per aiutare la squadra. Quel goal mi ha aiutato a presentarmi a tutti. Ma non mi rilasso, ho ancora molte cose da fare, da affrontare partita dopo partita».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24