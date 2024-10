Kalulu, La Gazzetta dello Sport provoca: «Un Davids bis»

Il noto quotidiano sportivo ha analizzato considerando anche le cifre l’affare che riguarda Kalulu, la Juventus e il Milan

Il passaggio di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus sembra premiare l’intuizione di Cristiano Giuntoli, capace a portare l’ex Lione a Torino dopo i vari colpi sfumati ovvero Buongiorno, Calafiori e Todibo. D’altro canto il Milan si mangia le mani considerando le grandi prestazioni di Kalulu in questo avvio di staiogne. A parlarne è La Gazzetta dello Sport.

KALULU JUVE – «Un po’ l’arrivo in prestito dopo una stagione travagliata con il Milan. E un po’ lo sbarcoa Torino dopo le trattative sfumate prima per Calafiori e poi per Todibo. Kalulu è entrato nel mondo Juve quasi da una porta secondaria, ma in poco tempo è già diventato un titolare inamovibili del muro difensivo di Thiago Motta. Terzino destro e sempre più centrale dopo il grave infortunio di Bremer, il jolly francese – 7 presenze e 537 minuti da Serie A e Champions – ha smentito sul campo lo scetticismo sulla sua fragilità fisica e in bianconero è tornato sui livelli dello scudetto 2022 vinto da protagonista con il MIlan di Pioli. Tanto che adesso non solo sembrano pochi i 3,3 milioni investiti dalla Juve pe il prestito con diritto, ma pure i 14 previsti per il riscatto e gli eventuali 3 di bonus. Conferma scontata di questo passo. Non a caso già si parla di Kalulu come di un bis dell’affare Davids con il Milan».