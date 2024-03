Kamada Lazio, il giapponese comunica a Lotito la scelta sul futuro

Kamada ha deciso il suo futuro alla Lazio e ha comunicato le sue intenzioni a Lotito in vista del mercato estivo

Il giapponese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno non eserciterà l’opzione triennale di rinnovo presente nel proprio contratto e lascerà Formello dopo un solo anno. L’ipotesi più concreta è quella del ritorno in Germania: c’è il Borussia Mönchengladbach in pressing. Lo scrive Il Corriere dello Sport.