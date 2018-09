Karamoh, oggi in prestito al Bordeaux, ha sottolineato come l’esperienza all’Inter gli abbia insegnato molto su tattica e tecnica

Yann Karamoh ha lasciato l’Inter in questa sessione estiva di mercato. L’attaccante francese si è trasferito al Bordeaux in prestito ma durante la sua conferenza stampa di presentazione non ha dimenticato di citare la sua ex squadra. «Ho imparato molto dall’Inter, dal punto di vista tattico e tecnico. – ha detto Karamoh – Sono andato d’accordo con tutti, giocatori, società. Su questo punto non c’è nulla da dire. Se voglio ancora impormi in nerazzurro? Perché no. Vedremo alla fine della stagione. Per ora, sono più nell’ottica di giocare qui, giocare le mie partite, e dopo vedremo».

Karamoh ha chiarito che il suo ritorno in Francia non è assolutamente un passo indietro in carriera e ha sottolineato le differenze tra i vari campionati europei: «Il mio inserimento sta andando molto bene. È un bel gruppo. Il Bordeaux gioca molto la palla e visto che si sono qualificati in Europa League, avrò la possibilità di giocare più partite. Torno nel campionato francese? Ci sono sempre più giovani di talento in Ligue 1 e penso che oggi non abbia nulla da invidiare a Premier League, Serie A, Liga. C’è molto talento qui. In Serie A si punta molto sulla tattica».