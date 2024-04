Paura per Kane: i figli coinvolti in un incidente: le condizioni

Le condizioni dei figli di Harry Kane, attaccante inglese del Bayern Monaco, dopo un incidente stradale. I dettagli

Momento difficile per Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e capitano della nazionale di calcio inglese: tre dei suoi figli sono infatti stati coinvolti in un incidente stradale in Germania.

L’incidente è avvenuto mentre Kane era a Londra per la partita di Champions League del Bayern Monaco contro l’Arsenal. I figli dell’inglese erano a bordo di una Mercedes quando una Renault si è scontrata con il veicolo sulla statale. Per fortuna nessuna delle nove persone coinvolte negli incidenti è rimasta gravemente ferita.