Kean Fiorentina: «Vlahovic mi ha parlato SOLO BENE di Firenze. RIVALITÁ? Non la sento»

Le parole di Moise Kean, nuovo attaccante della Fiorentina, sul suo approdo in Viola dopo il lungo passato alla Juve

Oggi a Firenze è stata la giornata di Moise Kean: il nuovo attaccante della Fiorentina ha parlato alla conferenza stampa di presentazione con la Fiorentina. Di seguito le sue parole sul passato con i rivali della Juve.

COSA NON HA FUNZIONATO ALLA JUVE – «Alla Juve mi hanno aiutato in passato ma è più importante ciò che verrà».

HA PARLATO CON DUSAN VLAHOVIC – «Dusan mi ha parlato solo bene di Firenze. Anche quando è venuto a Torino. Firenze è una città strepitosa, veramente bella e con tanta passione. Adesso sta a noi dare questa gioia in campo ai tifosi».

RIVALITA’ – «Sono qua per giocare a calcio, per vincere. Il peso non lo sento, non sono uno che pensa tanto ai tifosi. Voglio solo dargli gioia, come ho detto il tifo di Firenze è davvero caldo e stimolante».