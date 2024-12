Kean, il gol (con dedica a Bove) non basta: le pagelle nel ko con l’Empoli

Le pagelle di Moise Kean nella sconfitta della Fiorentina contro l’Empoli: in gol – con dedica a Bove – nei tempi regolamentari, sfiora la doppietta e sbaglia dal dischetto

La Fiorentina esce agli ottavi di Coppa Italia: dopo 3 giorni complicati dopo il malore di Edoardo Bove la Viola non passa nel derby contro l’Empoli ai calci di rigore in una gara che lo stesso Palladino ha definito «Difficile da preparare». Di seguito le pagelle di Moise Kean, protagonista sia del bene che nel male: davanti al ct Spalletti prima prende una clamorosa traversa, poi trova il gol e infine sbaglia il suo calcio di rigore.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Una traversa (gol sbagliato), una parata miracolo di Seghetti, un gol da grande opportunista, tanto movimento, ma un rigore alto che elimina la Viola».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Sotto gli occhi del ct Spalletti in tribuna, ci prova una volta e centra la traversa da pochi metri forse per paura di andare a sbattere sul palo, una seconda e Seghetti gli dice no, alla terza segna il 13esimo gol stagionale in viola, alla quarta Seghetti e Viti gli impediscono la doppietta. Male dal dischetto».

TUTTOSPORT 6 – «La traversa colta da zero metri è un grave spreco. Ma il riscatto è dietro l’angolo: sulla respinta di Seghetti lui c’è. Il penalty calciato alle stelle, però, pesa».