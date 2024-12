Un Kean come quello di Juve-Fiorentina serve anche a Spalletti. Moise fa la differenza, è rinato e può diventare il capocannoniere della Serie A

La riflessione sull’inizio di stagione di Moise Kean con la Fiorentina dopo il gol segnato contro la Juventus. Tutti i dettagli

L’idea di lottare per il gradino più alto della classifica cannonieri a questo punto per Moise Kean non è più un’utopia. Mentre i suoi principali concorrenti sono stati al palo – Retegui addirittura ai box, Thuram e Lookman a secco – l’attaccante della Fiorentina è andato a segno proprio contro la sua Juve, davanti a un pubblico che ne ha apprezzato la sensibilità nel non esultare al gol. E che, forse, da ieri sera avrà maturato anche il rimpianto per la cessione, visto il merito nel complesso della sua gara. I giudizi sono tutti positivi, con voti che quando giocava in bianconero non si vedevano se non raramente.

CORRIERE DELLO SPORT – voto 7,5: «É la vera differenza della Viola rispetto alla passata stagione. Da solo tiene in allarme Gatti e Kalulu per 90 minuti. Di testa gela lo Stadium: undicesimo gol in campionato. La continuità e la fiducia lo stanno facendo esplodere. Un bel segnale anche per il ct Spalletti».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 7: «Uno spettacolo per come lotta, aiuta la squadra, è sempre nella posizione giusta. Segna l’1-1, è decisivo nel 2-2. Un giocatore nato una seconda volta».

CORRIERE DELLA SERA – voto 7: «Segna, chiede scusa e i suoi vecchi tifosi lo applaudono. Punto di riferimento prezioso in attacco».