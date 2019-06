Kean-Zaniolo: «Hanno chiesto scusa, il caso è chiuso». Punto e a capo dopo i ritardi reiterati dei due azzurrini

«Un allenatore deve lasciare qualcosa, dentro e fuori dal campo. Punire Kean e Zaniolo per me è stato un rischio e un dispiacere, perché è come punire due figli. Però i due ragazzi hanno chiesto scusa subito e la cosa è finita là»

Con queste parole, rilasciate nella conferenza stampa d’addio alla Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio ha voluto chiudere una volta per tutti il caso relativo ai due ragazzi di Juve e Roma. Questi ultimi si erano resi protagonisti di comportamenti negligenti durante il ritiro degli azzurrini.