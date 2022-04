Keita Baldè: «Rigore non concesso? Viene fischiato molto meno»

L’attaccante senegalese del Cagliari Keita Baldè ha parlato nel post gara del Ferraris contro il Genoa: le sue parole

L’attaccante del Cagliari Keita Baldè ha parlato nel post gara del Ferraris contro il Genoa: ecco le sue dichiarazioni riportate dai canali ufficiali rossoblù:

GARA – «Abbiamo avuto numerose occasioni in una partita combattutissima: non meritavamo di perdere. Sono stati decisivi gli episodi, tra cui un intervento su di me in area che andrebbe visto e rivisto. Anticipo il difensore e spesso vengono fischiati contatti molto più lievi»

VERONA – «I miei compagni hanno lottato fino all’ultimo, non posso che complimentarmi con loro. Pensiamo a sabato con il Verona perché abbiamo una maglia da rispettare e onorare con orgoglio»

SALVEZZA – «Guardiamo solo in casa nostra, il destino è nelle nostre mani. Da qui alla fine dobbiamo andare in campo per dare tutto e fare risultato senza pensare agli altri»