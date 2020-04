Keita: «Sono stato vicino alla Juventus. Un dispiacere lasciare l’Inter»

L’ex giocatore della Lazio, ora al Monaco, ha parlato del suo passato, svelando un retroscena di calciomercato relativo alla Juventus

Keita alla Juve? Nel 2017, al momento dell’addio alla Lazio, l’attaccante classe ’95 fu veramente vicino ai bianconeri. A svelarlo è lo stesso giocatore su Instagram con Gianluca Di Marzio: «Quando ho lasciato la Lazio nel 2017, sono stato molto vicino alla Juve ma poi il trasferimento non si è concretizzato».

«Inter? Mi è dispiaciuto rimanere un solo anno, speravo di restarci. Futuro? Al Monaco sono contento ma non escludo di tornare all’Inter, come non escludo il ritorno in Italia e non nego che qualche offerta c’è».