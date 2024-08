Kim Min Jae: «Vi SVELO quello che sarà il mio futuro. Vorrei giocare in QUELLA SQUADRA»

Le parole dell’ex difensore del Napoli Kim Min Jae tra il suo futuro e l’essere una stella per il Bayern Monaco. Cosa ha dichiarato?

Kim Min-Jae, ex Napoli, è un grandissimo protagonista con il Bayern Monaco in Corea del Sud: ecco le sue parole in conferenza stampa allo Stadio della Coppa del Mondo prima della partita amichevole contro il Tottenham Hotspur.

«Lasciare il club? Non ci ho mai pensato sto bene qui al Bayern Monaco. Il mio obiettivo è ora sulla preparazione e sulla nuova stagione. Non mi piace stare al centro dell’attenzione».