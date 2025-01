Kolo Muani Juve, Giuntoli prepara il blitz a Parigi per convincere il PSG, le ultime

Kolo Muani Juve, Cristiano Giuntoli prepara il blitz a Parigi per convincere il PSG: l’obiettivo è chiudere il prima possibile

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Randal Kolo Muani, che anche per la partita di ieri è stato escluso da Luis Enrique dai convocati del PSG.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il mercato Juventus è pronto ad accelerare: Giuntoli ha in programma un blizt a Parigi per definire l’affare entro i prossimi sette giorni. In caso contrario i bianconeri difficilmente avranno la forza di resistere ancora alla concorrenza.