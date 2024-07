Per l’Atalanta Koopmeiners è INCEDIBILE (finché non si vedranno i “testoni” richiesti dalla Dea). La SITUAZIONE

L’Atalanta ha il coltello dalla parte del manico per Koopmeiners. Incedibile sul calciomercato (ma solo per un motivo)

“Non siamo intenzionati a vendere Koopmeiners: è un giocatore troppo importante per l’Atalanta”. Queste sono state le parole dell’amministratore delegato Luca Percassi ieri durante la conferenza stampa di Godfrey, dove nonostante le voci di calciomercato che vedono Teun lontano da Bergamo, il ragazzo ad oggi è tutto tranne che allontanato dalla compagine atalantina.

La domanda sorge spontanea: qual è la situazione attuale di Koopmeiners a metà luglio dopo le dichiarazioni fatte? Teun è stato fortemente osservato da Juve e Liverpool dove per il ragazzo vivono due situazione diverse: i bianconeri hanno bisogno di vendere per proporre almeno 50 milioni, i Reds invece sono come “Lo Squalo” (aspettando il momento giusto per attaccare).

Certo, Koopmeiners ad oggi rimane un calciatore dell’Atalanta, ma dall’altra parte questa tesi è confermata solo perché non c’è l’elemento chiave per attuare la cessione: nessuno è venuto a Zingonia a portare quei 60/70 milioni di euro. Finché non si vedono quei “testoni” Teun rimarrà a Bergamo. Ovviamente le dichiarazioni ai tempi del numero 7 non sono state rimodellate così come le sue intenzioni (il ragazzo ha chiesto una cessione importante); dall’altra l’Atalanta controribatte accettandola soltanto alle sue alte condizione.

La Dea ha il coltello dalla parte del manico non avendo necessità di vendere, oltre che ad essere Campione d’Europa offrendo anche a Koopmeiners un piatto tanto abbondante quanto ambizioso. Il concetto “incedibile” è valido fino a quando per il cammello non viene pagata tanta moneta, tenendo presente che la priorità non è solo tenere i gioielli, bensì non causare la cosiddetta “pancia piena”: se Teun è il primo ad essere sazio occorrerà ricorrere ai ripari. La situazione si evolverà in base a cosa arriverà all’Atalanta, con la consapevolezza che verrà fatta la scelta migliore per entrambe: che sia la permanenza di Koop o una maxi cessione da reinvestire per potenziare l’Atalanta stessa.