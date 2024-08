Criscitiello BOCCIA la Juve: «Mercato? Rischia di perdere pure Teun Koopmeiners oltre a Calafiori»

Criscitiello, STOCCATA alla Juve: «Non ha preso Calafiori e Di Lorenzo che erano in pugno. E rischia con Koopmeiners»

Il direttore Criscitiello a Sportitalia ha lanciato una frecciatina alla Juve sul mercato, e sulle mosse bianconere tra Calafiori e Koopmeiners.

LA FRECCIATA – «Dobbiamo essere onesti. Calafiori pensavi di averlo in pugno e non l’hai preso. Di Lorenzo era fatto e non l’hai preso. Koopmeiners è il primo nome in agenda che Thiago Motta ha detto di prendere e rischi di non prenderlo. Adesso qualche domanda ce la dobbiamo fare».