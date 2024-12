Juve, Koopmeiners in mediana: gol e qualità, Motta gli ha trovato la posizione? Le pagelle

Le pagelle di Teun Koopmeiners nella vittoria della Juve in Coppa Italia: abbassato in mediana ha fatto forse la sua migliore partita in bianconero

La Juve trova una vittoria importante ieri sera allo Stadium contro il Cagliari. Dopo l’ennesimo pareggio che aveva lasciato qualche dubbio il poker di ieri non è importante tanto per il risultato, quanto per alcune soluzioni tattiche che potrebbero aver messo a posto alcuni problemi dei bianconeri, in particolare Koopmeiners. L’olandese è stato abbassato in mediana e l’olandese risponde dando via all’azione dell’1-0 e poi con con un gran gol su punizione. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «La punizione perfetta per il 2-0 vale il prezzo del biglietto (e anche il voto). In più dà il via all’azione dell’1-0. La sensazione è che in mediana si trovi meglio».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Novità: Thiago lo arretra di qualche metro nel tandem mediano per favorirne l’inserimento offensivo. Avvia l’azione del vantaggio, poi raddoppia con una splendida punizione. Seconda gioia in bianconero».

TUTTOSPORT 7 – «Secondo centro in 10 giorni, stavolta con una spettacolare punizione dai venticinque metri. Davanti alla difesa è sempre dentro gioco, anche se sovente gestisce il pallone lontano dall’area avversaria. L’inserimento frontale con conclusione rasoterra, in avvio di partita, suona come una promessa. Ed era in influenzato».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Arretrato per una volta in mediana: chiamale, se vuoi, sperimentazioni. Cambia ruolo, ma non la sostanza: nel primo tempo sono pochissime le giocate decisive. In avvio di ripresa, però, pennella una perfetta punizione all’incrocio per il 2-0. Sì, ne aveva decisamente bisogno».

LA STAMPA 7 – «Dire, adesso, che per l’olandese può avere inizio un’altra stagione sarebbe un po’ frettoloso, ma i segnali lanciati da centrocampista dentro alla regia bianconera fanno ben sperare. La rete, poi, lo riporta ad una specialità praticata, spesso, in passato: la punizione».