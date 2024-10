Koopmeiners, svelato il trucco per averlo in Juve-Parma: pronto uno speciale corpetto, di cosa si tratta e cosa filtra sulla titolarità

Tutto sulle condizioni fisiche di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese della Juve, per la sfida casalinga di Serie A contro il Parma

L’edizione odierna di Tuttosport ha detto di più sulla presenza di Teun Koopmeiners per Juve-Parma dopo l’infortunio alla costola. Il centrocampista olandese indosserà infatti uno speciale corpetto realizzato su misura per lui direttamente a Torino.

Una protezione in fibra di carbonio, con la misura rilevata sul busto del giocatore e lavorata con il software CAD. Da lì la creazione in 3D del progetto scansionato e la realizzazione definitiva del supporto per Robokoop. Impossibile prevenire tutti i contrasti ma, come fu per Locatelli nella scorsa Serie A, sarà un aiuto in più per assorbire eventuali scontri.