Koopmeiners, PRONTO all’esordio da titolare! C’è un RETROSCENA: Thiago Motta si aspetta QUESTA COSA contro l’Empoli

Koopmeiners, SCATTA L’ORA dell’olandese alla Juve! C’è un RETROSCENA: Thiago Motta si aspetta QUESTA COSA contro l’Empoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Teun Koopmeiners è uno dei giocatori su cui Thiago Motta ha lavorato di più nel corso di questa pausa per le Nazionali. La grande fortuna di avere l’olandese a disposizione è stata un aiuto in più per il tecnico, che ha cercato di affinare così l’intesa tra il neo acquisto e Vlahovic.

Nei piani del tecnico, infatti, l’ex Atalanta sarebbe il trequartista perfetto alle spalle del serbo, quello capace di imbeccarlo o di sfruttare le sponde del numero 9 bianconero. Già ad Empoli, sfida di domani alle 18, dovrebbe partire proprio dall’inizio: scatta finalmente l’ora di quello che è stato il grande colpo dell’ultima sessione di calciomercato.