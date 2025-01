Kouamé Empoli, fatta per l’attaccante della Fiorentina. Ecco le cifre dell’affare dopo la fumata bianca

Kouamé Empoli, è fatta per l’arrivo del nuovo attaccante azzurro. Ecco tutti i dettagli e le cifre dopo la fatidica fumata bianca

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è fatta per Kouamé: concretizzato l’affare del calciomercato Empoli. Ecco la situazione.

LA SITUAZIONE – È tutto fatto per la cessione di Christian Kouame all’Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di l’attaccante ivoriano è pronto ad andare in prestito agli azzurri con la formula del prestito secco fino a giugno. Tra stasera e domani il classe ’97 partirà da Firenze per raggiungere Empoli e iniziare la sua nuova esperienza in maglia azzurra, dopo cinque anni trascorsi all’ombra del Duomo.