Koulibaly Napoli, non è questione di soldi: il difensore vuole la Premier League

Il rinnovo di contratto di Koulibaly con il Napoli potrebbe non arrivare mai: il difensore avrebbe voglia di giocare in Premier League

Nella giornata di giovedì è atteso un faccia a faccia tra Kalidou Koulibaly e De Laurentiis per parlare della questione rinnovo di contratto. Il senegalese, però, avrebbe intenzione di provare altre esperienze.

Come riportato da La Repubblica, infatti, per il difensore non sarebbe una questione di soldi bensì di ambizioni. La voglia di Koulibaly sarebbe infatti quella di misurarsi con la Premier League inglese.