Manchester United, Saha consiglia: «Kvara perfetto per te! Osimhen mi ricorda Trezeguet o Van Nistelrooy»

Le parole di Louis Saha, ex attaccante del Manchester United, che consiglia Kvara ai Red Devils: «Sarebbe perfetto con Bruno Fernandes»

Louis Saha, ex del Manchester United, in una intervista a Gambling Zone ha consigliato ai Red Devils Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Di seguito le sue parole sull’esterno del Napoli, ritenuto incedibile da Antonio Conte e sul centravanti pronto invece a partire.

KVARA – «Mi piace molto lo stile di Kvaratskhelia; potrebbe giocare in qualunque squadra di Premier. Sarebbe un ottimo obiettivo per tutti, ma dove sceglierà di andare dipenderà dallo stile di gioco proposto. Per i problemi che ha lo United, Kvara sarebbe perfetto con la sua creatività e il suo ritmo di lavoro: può giocare su entrambe le squadre così come come da numero 10, può fare tutto. Mi piace molto la sua energia, è un giocatore straordinario. Chi lo prenderà avrà un giocatore incredibile, potrebbe fornire un grande equilibrio allo United con Bruno Fernandes».

OSIMHEN – ««Il mio sogno in attacco è lui: sarebbe perfetto per giocare all’Old Trafford. Se fossi in loro farei di tutto per prenderlo dal Napoli. Il suo modo di giocare, la sua qualità sotto porta è incredibile. Ha una sicurezza in campo che mi ricorda gente come Trezeguet o van Nistelrooy, attaccanti che attraevano a sè il pallone sui piedi. Di attaccanti veri non ce ne sono molti, ma è chiaro che lui è uno di quelli»»