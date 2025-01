Kvaratskhelia PSG, l’ex Napoli si presenta: «Orgoglioso di essere qua! A Parigi voglio raggiungere questo obiettivo»

Kvaratskhelia PSG, le prime parole da giocatore dei francesi: «Il progetto mi ha convinto! Sono davvero felice…» Le parole dell’esterno ex Napoli

Dopo aver lasciato il Napoli, ecco le prime parole di Kvicha Kvaratskhelia da giocatore del PSG: una trattativa ufficializzata ieri sera dopo settimane di paziente attesa.

NOME- «È difficile da pronunciare, ci vuole tempo. Il mio nome è Kvicha Kvaratskhelia, ma potete chiamarmi Kvara. È un onore per me giocare per uno dei più grandi club nel mondo. Sono davvero orgoglioso, è un sogno e lotteremo insieme. Sono molto contento di essere qui ora

PERCHE HAI SCELTO IL PSG?– «Per diverse ragioni. Il progetto mi ha convinto a venire qui, perché so cosa voglia raggiungere il club e come lavorano con i giocatori. Volevo venire qui perché molti grandi giocatori hanno giocato qui e ancora ci giocano. Non ci ho pensato molto quando ho avuto la possibilità di venire a Parigi e sono davvero felice di aver preso questa decisione

COSA CERCHI A PARIGI?- «Voglio fare esperienza, cerco nuove sfide venendo qui a Parigi. Nuovi sogni, nuovi obiettivi. Voglio anche migliorare così da aiutare la squadra il più possibile e dare il mio meglio