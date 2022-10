La costanza di De Roon. Grinta e sudore per l’Atalanta (che mette davanti a tutto)

La costanza che premia il carattere messo sempre a centrocampo. Marten De Roon sempre tra i migliori con l’Atalanta

In calo? Capolinea? Non più nelle gerarchie? Poca intensità? Non scherziamo. Gli anni passano, ma l’Atalanta non vuole rinunciare ad una garanzia come Marten De Roon, specialmente se vogliamo parlare di un giocatore che per questa Dea darebbe praticamente tutto.

La partenza di Freuler poteva influenzare il suo rendimento, invece si è dimostrato costante e al tempo stesso in forte crescita a centrocampo: oltre che avere al suo fianco un compagno di reparto talentuoso come Koopmeinerss, e quando serve sta anche sulla retroguardia dove garantisce anche sicurezza. Poco citato o dato per scontato, ma comunque uno della “vecchia guardia” che continua a dare il suo grande contributo con grinta e sudore. De Roon continua ad essere amato perché è un giocatore che mette l’Atalanta davanti a tutto: la città di Bergamo ha bisogno di gente come lui (dentro e fuori dal campo).