I tifosi dell’Hertha potranno assistere alla sfida contro l’Eintracht Francoforte: c’è l’ok delle autorità berlinesi

Dopo Lipsia-Mainz è il caso di Hertha-Eintracht Francoforte. Le autorità berlinesi hanno deciso di riaprire le porte dell’Olympiastadion a 5mila persone in occasione della sfida del prossimo 25 settembre.

Era già accaduto lo scorso 25 agosto durante l’amichevole contro l’Ajax, ma per i tifosi dell’Hertha Berlino si tratta della prima volta in Germania in una partita ufficiale.