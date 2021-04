La Juve è ancora regina dei media

Diverse sono le squadre italiane che da sempre sono sinonimo di storia e grande tradizione calcistica. Basti pensare al nord con l’Inter, il Milan per poi scendere nella Capitale con la Lazio e la Roma per poi proseguire a Napoli, senza dimenticare altre piazze importanti come ad esempio Firenze.

Resta il fatto però che la più seguita dai tifosi è ancora la Juventus, la Società che vinto più scudetti nel Campionato nostrano e che riscuote un grande successo anche sui social, insomma la regina indiscussa dei media. La Vecchia Signora da sempre ha impresso il proprio stile sì sul campo ma anche all’esterno del rettangolo di gioco, ecco allora che anche i mezzi moderni di comunicazione la vedono protagonista con il numero maggiore di followers sui social. Avete mai pensato poi al merchandising? La vendita dei prodotti ufficiali della squadra, specialmente all’interno dello Stadium, portano nelle casse della Società entrate importanti e consistenti.

Anche gli appassionati di scommesse danno sempre fiducia ai bianconeri.

Certo, il calcio a porte chiuse non aiuta e anche le grandi squadre fanno i conti con l’assenza del tifo, del calore della gente ed anche con i mancati incassi delle diverse partite di campionato e di coppa. Tuttavia la Juventus registra numeri altissimi sui propri social, canali dedicati su cui poter seguire tutte le giornate della squadra, dagli allenamenti alla conferenza stampa, dai match alle curiosità passando per interviste e storia del club. Anche sotto l’aspetto delle scommesse i bianconeri vedono moltissimi appassionati pronti a dare fiducia alla squadra, forte da sempre di una rosa composta da grandi nomi e grandi campioni, frutto di investimenti importanti e campagne acquisti di assoluto livello. Un marchio, quello bianconero, che continua negli anni ad cavalcare l’onda della popolarità e del successo, che unisce l’aspetto sportivo con quello economico.

La Juventus è anche un’icona riconosciuta all’estero.

Eh sì, la passione del gioco appartiene a molte persone, pronte a riempire i centri specializzati (Covid permettendo) per tentare la fortuna oppure tentare la vittoria attraverso notevoli app sui più moderni apparecchi come cellulari o tablet, registrandosi e stampare le diverse giocate. La Juventus è quindi un’icona del calcio italiano ma anche a livello internazionale e, come abbiamo accennato in precedenza, i numeri registrati sui social lo dimostrano apertamente.

Ma l’assenza del pubblico negli stadi penalizza anche la vecchia Signora.

Ma, oltre all’aspetto virtuale dei social, come si possono avvicinare i club ai loro fan? E’ questa una delle domande più frequenti che i club si pongono specialmente in questo periodo di pandemia in cui la gente si sente davvero distante dai loro beniamini vista anche l’impossibilità di stare ad essi vicini durante gli incontri di coppa o di campionato. In attesa di rispondere o trovare le giuste soluzioni per il mondo del calcio ci si accontenta di vedere i calciatori, e quelli della Juventus in particolare, sui social: un mezzo tanto moderno quanto bello ed importante che conferma come la Signora nonostante il passare degli anni si confermi leader sul campo e sulla rete.