La Juventus è interessata a Arne Maier dell’Hertha Berlino, centrocampista dai piedi sopraffini paragonato in Germania a Toni Kross

La Germania è uscita dal Mondiale di Russia 2018 ai gironi accompagnata dai fischi dei propri tifosi. Nel frattempo però sta crescendo una nuova generazione di talenti tedeschi pronti a subentrare per riportare la Nazionale teutonica ai livelli che merita. Tra i più interessanti prospetti nati in Germania figura Arne Maier, centrocampista dell’Hertha Berlino. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus sta seguendo con interesse il giovane talentino nato nella capitale tedesca nella speranza di trovare il nuovo Khedira o Emre Can.

Maier all’occorrenza può giocare da mezzala o da regista e si distingue per un’ottima visione di gioco. Il giocatore l’anno scorso non solo è stato il più giovane esordiente della storia dell’Herta a 17 anni e 103 giorni ma anche raggiunto un percentuale dell’86% di passaggi riusciti nelle 17 partite da lui disputate. Maier ha inoltre ottenuto il secondo posto in classifica nel premio Fritz Walter, il più più importante riconoscimento destinato ai giocatori tedeschi, dietro a Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Non bisogna poi dimenticare che il centrocampista è cresciuto nel vivaio dell’Herta, conosciuto anche come Alte Dame (Vecchia Signora). La Juventus e Maier sembrano quindi uniti dal destino.