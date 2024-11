La Liga, i risultati della 13ª giornata: il Real torna a vincere, poker all’Osasuna, tripletta Vinicius; ancora un rinvio per il Valencia

La Liga, i risultati della 13ª giornata: il Real Madrid torna a vincere dopo i due ko consecutivi con Barcellona e Milan, altro rinvio per il Valencia

Il Real Madrid torna a vincere ne La Liga dopo i due ko consecutivi con Barcellona nel Clasico e con il Milan in Champions League. Contro l’Osasuna le Merengues calano il poker, con la tripletta di Vinicius e la rete di Bellingham. Intanto altra partita rinviata per il Valencia che era attesa in campo contro l’Espanyol, ma sempre a causa delle alluvioni nella regione, questa volta quella catalana, la federazione ha deciso di rinviare.

Rayo Valecano-Las Palmas 1-3 (6′ Fabio Silva, 62′ Ariadne Hernandez aut., 67′ Fuster, 90’+2′ McKenna aut. [RV])

Real Madrid-Osasuna 4-0 (24′ Vinicius, 42′ Bellingham, 61′ 69′ Vinicius)

Villarreal-Alaves 3-0 (38′ Akhomach, 81′ Parejo, 90′ Comesana)

Espanyol-Valencia rinviata

Leganes-Siviglia ore 21.00